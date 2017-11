Agustin Galiana et Candice : "C'est pas gagné"

Après une soirée complètement dingue pour notre couple Agustin Galiana et Candice Pascal (Ils ont réussi l'exploit de faire sortir de sa tanière la notre parfaite de la part de Chris Marques... Un exploit qui mérite à lui seul, une danse de la joie), on les retrouve ce matin en pleine répétition du prochain prime de Danse avec les Stars. Un prime très hollywoodien puisque nos stars vont danser sur des standards. samedi soir sur TF1 ce sera la Hollywood Night. Agustin Galiana et Candice Pascal danseront sur un quickstep, la danse la plus rapide des danses standard. Quant à la musique, il vous suffit de tendre l'oreille pour deviner. Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.