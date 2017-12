Agustin Galiana et Candice Pascal vous annoncent leur danse de finale

Agustin Galiana et Candice Pascal en finale ! Ils y sont parvenus et ont bien l’intention de se surpasser pour gagner l’aventure de Danse avec les Stars. Pour cette grande occasion, l’acteur de la série « Clem » a décidé d’impressionner les juges sur une prestation qu’il a déjà réalisé et qui lui a valu un dix de Chris marques. Il va tenter d’atteindre la perfection sur cette danse qui l’a profondément touché. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.