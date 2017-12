C'est au tour d' Agustin Galiana et de Candice Pascal d'entrer en lice. On les retrouve en salle de répétitions en pleine chorégraphie de Paso, la danse d'Agustin... Des semaines déjà que notre couple travaille d'arrache-pied.. Et la fatigue commence à se faire sentir. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.