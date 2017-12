Agustin Galiana et Candice Pascal : ça ne rigole plus en répet’ !

Cette semaine, c’est « la semaine des juges » et Jean-Marc Généreux est venu coacher notre couple ! Le trio Agustin Galiana, Candice Pascal et Jean-Marc Généreux est déjà parti en pleine répétition et ça ne rigole pas ! Grosse concentration pour nos danseurs qui s’emmêlent les pinceaux dans les comptes. En tout cas, l’entraînement est très sérieux ! Et c’est ce qu’il faut pour cette demi-finale. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.