Agustin Galiana et Candice Pascal : « J’ai besoin que tu me fasses bosser, que tu sois sur moi ! »

En cette semaine de demi-finale, les juges ont un petit message pour nos danseurs. Et c’est Chris Marques qui s’y colle ! Celui-ci annonce à Agustin Galiana et sa partenaire Candice Pascal, que les deux couples les moins convaincants du prime devront s’affronter sur un Jive. Il va falloir se démarquer pour remporter ce face à face et gagner sa place à la finale. Alors, merci qui ? Merci Chris ! Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.