Agustin Galiana et Candice Pascal : « J’ai besoin que tu repousses tes limites ! »

En pleine répétition pour la finale, nos deux danseurs, Agustin Galiana et Candice Pascal, s'entraînent pour leur dernière danse. Pas facile de faire mieux quand on s'est déjà donné à 100 %. Mais pour Candice, il faut qu'Agustin repousse ses limites au maximum s'il veut gagner la compétition ! Allez, « je veux voir dans ton regard l'envie, la hargne, bats-toi avec moi, donne tout ce que tu as ! »