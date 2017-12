Agustin Galiana et Candice Pascal : "J'ai gagné ce trophée pour Candice "

Une magnifique saison de Danse avec les Stars et une finale de haut niveau ! Voilà ce que vous avez pu voir pour ce prime 10. Ca s'est joué à un chouilla ! A 50,33% pour nos grands vaiqueurs ! Agustin Galiana et Candice Pascal remportent la victoire de DALS contre nos deux benjamins, Lenni-Kim et Marie Denigot ! Agustin voulait gagner pour Candice et il l'a fait ! Découvrez leur interview en exclu pour MYTF1. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.