Agustin Galiana et Candice Pascal : « Nous sommes des agents secrets ! »

Cette semaine, c’est « la semaine des juges » ! Et pour l’occasion, Jean-Marc Généreux est le nouveau coach de nos deux danseurs, Agustin Galiana et Candice Pascal. Ensemble, ils danseront sur la mythique chanson de la saga « Austin Power ». Et ce que l’on peut dire, c’est que nos trois agents secrets de la danse se prennent au jeu ! Attention, la team « Austin Power » est dans la place ! Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.