Agustin Galiana commence à douter

Cette semaine, notre couple de champions prépare un quickstep. Objectif avoué : réussir à obtenir un nouveau "10" de la part de Chris Marques. Rien que ça. Pour y arriver, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. En clair : bosser encore plus dur. Mais est-ce possible ? Pour les plus observateurs d'entre vous, vous verrez que Candice Pascal porte un bandage à la cheville (oui, depuis plusieurs jours) et Agustin Galiana un bandage au poignée. Qui a dit que la compétition n'était pas à son comble ? Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.