Répétitions : Agustin Galiana découvre une nouvelle Candice Pascal

Après la « Hollywood night », le thème cette semaine est « Bienvenue chez les danseurs ». Nos stars vont pouvoir découvrir l’univers de leur partenaire, un côté de leur vie qu’ils ne connaissent pas encore. Pour Agustin Galiana et Candice Pascal, direction Agen pour une plongée dans la vie de la toute jeune danseuse. Au détour d’une conversation, on apprend que dès l’âge de 5 ans, elle souhaitait être comédienne. Entre un comédien qui rêvait de danser et une danseuse qui rêvait de jouer la comédie, l’alchimie a immédiatement fonctionné - Extrait de l’émission du 2 décembre 2017 – Danse avec les Stars 8