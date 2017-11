Agustin Galiana embrasse fougueusement Candice Pascal

Ils l'ont fait ! Agustin Galiana et Candice Pascal se sont embrassés.. Fougueusement à la fin de leur danse... Pour ce prime spécial Family Choice, C’est la famille de nos danseurs qui sélectionne une musique pour leur prestation. Agustin Galiana et Candice Pascal ont bien l’intention de rester à la première place du classement. Et c’est sur un Paso qu’ils vont devoir tout donner pour y parvenir au rythme de « Ameksa » de Taalbi Brothers - Extrait de l’émission du 18 novembre 2017 – Danse avec les Stars 8