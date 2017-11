Agustin Galiana : " mais pourquoi tu te moques de moi"

La Family Choice, c’est cette semaine et nos danseurs ne sont pas au bout de leurs peines ! Un, deux, trois, rire. Un, deux, trois, rire… Aller, un peu de sérieux, le prime approche à grands pas ! Quand il s’agit de se prendre pour un taureau, Agustin n’est jamais très loin. Et ce qu’on peut dire, c’est que le rôle lui va comme un gant, ce qui amuse beaucoup Candice. Voilà un toréador comme on aime. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.