L'annonce du candidat éliminé cette semaine approche à grand pas. Mais en attendant, nos danseurs, Candice Pascal et Jordan Mouillerac vous propose une ??? sur le célèbre titre de Michael Jackson "Liberian Girl". La compétition s'intensifie pour les stars encore en lice. Toutes devront redoubler d'efforts et de ténacité pour convaincre, en direct, les juges et le public. Extrait de l'émission du jeudi 08 novembre 2018.