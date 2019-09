Découvrez la toute première rencontre entre Hugo Philip et sa partenaire Candice Pascal. Une ambiance de rentrée des classes. Et si dans certaines classes (entendez salles de répétition) l'ambiance est déjà à la déconne et à l'effervescence. Dans celle-ci, l'ambiance est davantage à l'observation. Danse avec les Stars, les répétitions, c'est toute la semaine sur MYTF1 et rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de la saison.