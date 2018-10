Anouar Toubali et Emmanuelle Berne l Bella Ciao l Paso Doble l DALS S09

Deuxième prime de cette nouvelle saison de « Danse avec les stars ». Anouar Toubali et sa coach, Emmanuelle Berne, n’ont pas arrêté de la semaine pour montrer aux juges qu’ils méritent leur place dans l’aventure. Une semaine sous le signe du défi des juges. Les deux danseurs vont devoir réaliser un dos à dos synchronisé… incrusté dans leur prestation. Anouar Toubali et Emmanuelle Berne vont donc danser un Paso Doble sur un titre de Maître Gims, Vitaa, Naestro, Slimane et Dadju : « Bella Ciao ». La semaine dernière les deux danseurs étaient aux coude-à-coude avec Iris Mittenaere et Anthony Colette et Carla Ginola et Jordan. Ils cumulaient chacun 25 points. Voyons voir ce que nous réserve cette soirée et si Anouar Toubali et Emmanuelle Berne vont pouvoir grimper dans le classement. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9