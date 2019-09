Azize Diabaté : "Denitsa, tu vas l'avoir ton 5ème trophée"

Direction les salles de répétition pour la toute première fois de la saison pour Azize Diabaté. Les téléspectateurs de TF1 bien connaissent ce visage juvenile. Et pour cause, il est un des héros des Bracelets Rouges : le personnage le plus enjoué de la série. Mais comment est-il dans la vraie vie ? Aussi "Happy". Denitsa Ikonomova, sa partenaire cette saison vient de le découvrir. Ces deux là semblent s'etre trouvés. Danse avec les Stars, les répétitions, c'est toute la semaine sur MYTF1 et rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de la saison.