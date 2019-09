DALS - Azize Diabaté : « T’inquiète Denitsa, j’ai de l’énergie (dans la tchatche) ! »

On dirait que quelqu’un se laisse aller ! Quelques jours avant le premier prime de Danse avec les Stars, le benjamin de la compétition semble se relâcher et cela n’a pas échappé à sa partenaire Denitsa Ikonomova : « J’ai besoin que tu fasses le même mouvement mais avec plus d’énergie. » Très vite, Azize Diabaté la rassure et lui prouve le contraire. Va-t-il réussir à mettre la même puissance dans ses mouvements lors du premier prime ? Pour découvrir sa performance avec sa partenaire Denitsa Ikonomova, rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de Danse avec les Stars sur TF1.