Basile Boli et Katrina Patchett l Gangnam style l Salsa l DALS 09

Cette quatrième semaine de répétitions promet d’être intensive. Au dernier prime, Basile Boli, l’ancien footballeur, et sa coach et partenaire, Katrina Patchett était arrivés avant-dernier du classement et avaient donc dû danser le Face à Face contre Vincent Moscato et Candice Pascal pour se départager. Le public avait décidé de sauver Basile Boli et Katrina Patchett. Soulagés et prêts à tout pour ne pas être au Face à Face au prochain prime, les deux danseurs comptent bien se démener aux répétitions. Pour convaincre le jury qu’ils méritent de rester dans la compétition « Danse avec les stars », ils vont devoir interpréter une Salsa sur un titre de Psy : « Gangnam style ». Vont-ils réussir à gagner des places dans le classement et à échapper au Face à Face ? La réponse en image. - Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9