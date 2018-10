Basile Boli et Katrina Patchett l I believe I can fly l Foxtrot l DALS 09

En cette troisième semaine de compétition, l’ancien footballeur, Basile Boli, a bien l’intention de prouver à sa coach et partenaire, Katrina Patchett, ainsi qu’au jury qu’il est capable d’aller loin dans l’aventure « Danse avec les stars » et qu’il n’a pas dit son dernier mot. Arrivé 9e au tableau des scores la semaine dernière, il compte bien tout donner pour faire honneur à sa coach. Le couple de danseurs va donc danser un Foxtrot sur un titre de R. Kelly : « I believe I can fly ». Alors, ses efforts seront-ils récompensés ? Va-t-il décrocher une meilleure note qu’au dernier prime ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9