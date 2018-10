Basile Boli et Katrina Patchett l Sapé comme jamais l Samba l DALS S09

Pour ce premier prime de « Danse avec les stars », Basile Boli et Katrina Patchett ont bossé dur toute la semaine et espèrent bien convaincre Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Shy’m et Patrick Dupond pour récolter les meilleures notes possibles. Pour cette première danse, ils interprètent une samba sur un titre de Maître Gims : « Sapé comme jamais ». - Extrait de l’émission du samedi 29 septembre 2018 – Danse avec les Stars 9