Basile Boli et Katrina Patchett | Ma sorcière bien aimée | Quickstep

Ce soir, Basile Boli et Katrina Patchett dansent sur un Quickstep. La semaine dernière, l'ancien joueur de football a partagé notre jury sur sa prestation. Toutefois, ils étaient d'accord sur un point : la légéreté. Tous les quatre veulent plus de légéreté. C'est pourquoi, cette semaine le couple s'est focalisé sur le travail de la finesse et de la délicatesse. Ce soir, Basile Boli doit faire ses preuves et montrer que malgré sa carrure et sa force, il peut se montrer tendre et léger. Alors, qu'en a pensé le jury ? Extrait du 27 octobre 2018 - Danse avec les stars 9.