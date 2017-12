Best-of : les plus beaux baisers Danse avec les Stars

La huitième saison de Danse avec les Stars s’achève mais on a encore quelques trucs en stock pour vous ! Comme vous le savez, cette saison a été riche en émotion et quelques couples ont fait monter la température… Qui donc ? Elodie Gossuin et Christian Millette, Agustin Galiana et Candice Pascal et Camille Lacourt et Hajiba Fahmy. Ils nous ont fait partager leur plus beau baiser. Les voici. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.