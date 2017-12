Nous ce qu’on aime à MYTF1, c’est les danses de l’amour ! Et en cette fin de saison de Danse avec les Stars, ça va nous manquer tout cet amour ! Alors, pour se remémorer tous ces bons moments et pour vous faire partager notre nostalgie, on vous a réuni les cinq plus belles Rumbas. Les exclus de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.