Best of du TOP 5

Samedi soir dernier, nos deux finalistes interprétaient leur dernière danse. Clément et Rémiens et sa partenaire Denitsa Ikonomova sont les grands gagnants de cette neuvième saison. A l'occasion de cette fin de saison, MYTF vous propose les best of de vos meilleurs rubriques. Découvrez l'intégrale du TOP 5. Entre rires, chutes et gaffes Gaffe sur gaffe, bêtise sur bêtise et blague sur blague, (re)-découvrez les perles des juges, des coachs et de vos stars préférées - Danse avec les stars.