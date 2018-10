Bonus - Camille Combal se déguise pour Halloween !

Pour Camille Combal, Halloween dans danse avec les stars, ce n'est pas que des musiques et des décors creepy ! C'est aussi des déguisements à n'en plus finir. Notre animateur aime se déguiser et ne s'en cache pas. Face caméra, on ne le reconnaît plus... Il est à la fois Jack Sparrow, un garde royal et... Fauve, la danseuse de Terence Telle. Samedi soir, le plateau de danse avec les stars sera revisité façon Halloween : toiel d'araignées, citrouille et autres décors, tout sera mis en oeuvre pour passer une soirée inoubliable - Danse avec les stars 9.