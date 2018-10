Répétitions - « c'est mon c** qui m'énerve » Un Basile Boli bien en forme

On retrouve Basile Boli et Katrina Patchett en pleine répétition de leur nouvelle danse : le Quickstep. La semaine dernière, le jury était pour le moins partagé. S'il a convaincu le jury grâce à sa performance, l'ancien footballeur manquait encore de technique et surtout… de finesse ! Objectif donc de cette semaine, travailler en profondeur la finesse dans le corps et les pas. L’entrainement commence fort avec comme premier problème : le c** de Basile Boli... Toujours en forme ! Extrait de danse avec les stars 9.