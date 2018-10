Alors, ça matche entre vous ?

Pour cette nouvelle année de Danse avec les stars, l'émission accueille de nouveaux candidats. Des candidats qui vont devoir cohabiter durant plusieurs semaines avec leurs danseurs. Alors, est-ce que ça matche ? C'est la question à laquelle Pamela et Maxime, Heloise et Christophe, Lio et Christian ainsi que Basile et Katrina vont tenter de répondre. Camille Combal, accompagné de Karine Ferri, reviendront sur les temps forts de l’émission.Au programme, des magnétos exclusifs : les coulisses du prime, les "off" des personnalités lors de leur semaine d'entraînement, sans oublier tous les moments incontournables auxquels vous avez échappé. EXTRAIT du 29 septembre 2018 de Danse avec les Stars.