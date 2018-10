Camille Combal : "faut pas trop chauffer Héloïse Martin en répétitions"

Cette troisième semaine de répétitions s’annonce intensive pour l’actrice, Héloïse Martin, et son coach et partenaire, Christophe Licata. Arrivés à la 2e place la semaine dernière, exæquo avec Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova, ils cumulaient un total de 66 points. Pour rester au top de leurs performances, le couple de danseurs va devoir se surpasser et être à fond lors des entraînements. C’est donc une semaine très fatigante qui les attend. - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9