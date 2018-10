Quand Camille Combal soutient Vincent Moscato...C'est un carnage !

Avant-dernier du classement la semaine dernière, la motivation de Vincent Moscato n’était pas au top de sa forme. Mais il va falloir retrouver un peu de pep's pour remonter dans le classement et surtout pour ne pas quitter l’aventure « Danse avec les stars ». Sa coach, Candice Pascal, est là pour le motiver et pour le pousser au maximum. Il ne faut rien lâcher, tout n’est pas perdu ! Et le plus dur est à venir. Cette semaine, les juges ont lancé un petit défi à tous les couples de danseurs. Ce soir, Vincent Moscato va devoir danser seul pendant 15 secondes ! - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9