Camille Lacourt : « Ca a l’air tellement simple…»

J-1 avant la grande soirée de juges. Ce matin on retrouve en pleine répétition, Camille Lacourt, Hajiba Fahmi et Chris Marques. Ensemble, ils travaillent assidument leur Jive pour le prime de demain. Chris Marques a la réputation d’être rigoureux. Comme ses notes, ses conseils sont donc tranchants… Camille Lacourt a beaucoup nagé dans sa carrière. Aujourd’hui, il rame. Et demain ? Encore quelques heures pour tout peaufiner et proposer une nouvelle fois un spectacle parfait. Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.