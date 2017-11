Camille Lacourt et Hajiba Fahmy : "Mais tu as vu ta tête ? "

Avis à tous les fans de "Danse avec les Stars", si vous n'avez pas le moral en cette veille de weekend, regardez cette vidéo... Le fou-rire est garanti. Direction la salle de répétition de Camille Larcourt et Hajiba Fahmy.. Ensemble, ils travaillent assidûment leur prochaine chorégraphie : une valse. On sent qu'ils ont bossé toute la semaine et qu'il faut lâcher un peu du lest... Résultat : un fou rire comme on les aime.. Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.