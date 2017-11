Camille Lacourt et Hajiba Fahmy : « j’ai envie de créer quelque chose de magique avec toi »

Samedi prochain, nos candidats auront la possibilité de remonter dans le classement. 10 points seront à gagner lors du concours du meilleur porté, ce qui ne sera pas de trop pour certains, n’est-ce pas Camille ? Et oui, notre nageur de compet’, sportif dans l’âme, en a plus que marre et aimerais bien gagner au moins une fois dans l’aventure ! Pour Hajiba, c’est sûr, il en est capable et veut lui faire plaisir en remportant ce nouveau défi plein de difficultés… Les exclus et répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.