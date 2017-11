Camille Lacourt et Hajiba : "tu m'écoutes ou je te fouette..."

Samedi prochain Camille Lacourt va devoir être hyper sexy et sensuel pour sa prochaine danse : un tango argentin... Notre albatros (on reprend ses classiques avec le poème de Baudelaire) tangue déjà. Comment faire pour que, samedi soir, lors du prochain prime de Danse avec les Stars, Camille Lacourt se transforme en oiseau de nuit ? On demande l'aide de sa partenaire et professeur Hajiba Fahmy. Il existe différentes formes de pédagogies pour l'apprentissage. Pour la danse, c'est pareil. On trouve le professeur "patient", le professeur "bienveillant", le professeur "encourageant", le professeur "autoritaire" et le professeur "qui fouette"... Mais qui fouette vraiment. Et quand ça claque, c'est fait mal ! Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.