Camille Lacourt et Hajiba : "ce type ne veut pas séduire..."

Voici pourquoi on aime les vidéos répétitions de "Danse avec les stars". On se balade de vidéo en vidéo... On observe nos couples travailler, douter et s'amuser. Et puis, au hasard d'une vidéo, on tombe sur ce genre de pépite. inqualifiable. Dans cette vidéo, Camille Lacourt doit séduire Hajiba Fahmy... Mais en marchant dans sa direction... Oui, séduire en marchant .. Résultat : On hésite encore entre la marche de la girafe (hommage au début de carrière de notre nageur) ou du héron. on vous laisse choisir.