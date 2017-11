Camille Lacourt, prêt pour le Bolchoï... ou pas ?

Samedi soir, vous le savez c'est la Hollywood Night. Mais comme un bonheur ne vient jamais seul, une nouvelle épreuve voit le jour : l'épreuve des duels. On sait depuis samedi soir dernier la composition des Duels. Camille Lacourt et Hajiba Fahmy affronteront Tatiana Silva et Christophe Licata. L'heure du duel a sonné dans les salles de répétitions et chacun se bat avec ses armes ! Les exclus et répétitions de "Danse avec les Stars", c’est tous les jours sur MYTF1.