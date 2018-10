Carla Ginola et Jordan Mouillerac l Mafiosa l Chacha l DALS S09

Exæquo avec Iris Mitteraere et Anthony Colette et Anouar Toubali et Emmanuelle Berne, Carla Ginola, la Top model, et Jordan Mouillerac, son coach, vont devoir redoubler d’efforts pour rattraper leur petit retard de 5 points qui les sépare de la première place. Pour convaincre les juges qu’ils ont bien leur place dans l’aventure « Danse avec les stars », Carla Ginola et Jordan Mouillerac vont réaliser un Chacha sur un titre de Lartiste : « Mafiosa ». Mais n’oublions que cette semaine est assez spéciale. Les juges ont lancé un défi à tous les danseurs. Celui de Carla Ginola est de réaliser une toupie ! Alors, le jury va-t-il être conquis par leur prestation ? La réponse tout de suite en image. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9