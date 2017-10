Cette semaine, Elodie Gossuin va prendre "son pied"

Nouvelle semaine et nouveau défi pour Elodie Gossuin et Christian Millette. A peine le temps de souffler, ils ré-attaquent les répétitions... L'esprit différent. Il faut dire qu'Elodie a souffert la semaine dernière. Elle l'a évoqué devant les juges samedi soir... Mais le résultat est là. "Les verrous commencent doucement à lâcher". Et tant mieux. jeudi prochain, c'est une valse viennoise qui les attend avec en coach, en danseur mais pas en juge : Jean-Marc Généreux. Deux caribous pour le prix d'un... Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.