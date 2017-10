Cette semaine, Joy Esther dans les bras d'un autre

Nouvelle semaine et nouveau challenge Joy Esther et Anthony Colette. Après un super contemporain samedi soir (On a adoré la représentation des mains sur le parquet) les voici lancés dans une toute nouvelle aventure : la semaine des juges. Et cette semaine, c'est Nicolas Arbambault qui sera leur coach. Leur Danse : un fox trot.. Et de nouveau un véritable challenge : être prêts pour jeudi soir prochain, date du prochain prime. Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.