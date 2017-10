Nouvelle semaine et nouveau challenge pour notre couple formé par Lenni-Kim et Marie Denigot. Et quel challenge ! Un jive en compagnie de Jean-Marc Généreux. La Team Caribou se reforme cette année encore puisque Jean-Marc sera leur coach cette semaine. Mais pas seulement puisqu'il les accompagnera durant la choré... Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.