Nouvelle semaine et nouveau challenge pour notre couple formé par Tatiana Silva et Christophe Licata. Pour le prochain prime, ils devront danser une rumba, la danse de l'amour non pas à deux mais à trois puisque c'est la semaine des juges. Et cette semaine, Nicolas Archambault entre dans la danse. Tatiana Silva va devoir séduire non pas un mais deux hommes... Un vrai challenge. Les répétitions, c’est tous les jours sur MYTF1.