Après avoir fait carrière dans la musique et le cabaret, Clara Morgane relève le défi Danse avec les Stars : « Ca va nous pousser à se dépasser ! ». Influenceuse, comédienne et animatrice, Clara Morgane ne s’arrête jamais et va désormais ajouter une nouvelle corde à son arc : la danse. Rendez-vous le 21 septembre sur TF1 pour le premier prime de Danse avec les Stars saison 10