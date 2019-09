Clara Morgane, dans son nouveau rôle

C'est en toute intimité que Clara Morgane et Maxime Dereymez se sont recontrés loin des paillettes et des lumières. Direction la maison que Clara. L'artiste en a même profité pour lui présenter toute sa petite famille. On apprend qu'elle et son mari n'ont jamais été séparés plus d'une journée en douze ans de vie commune. Une petite pression supplémentaire pour Maxime. Danse avec les Stars, les répétitions, c'est toute la semaine sur MYTF1 et rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de la saison.