DALS - Clara Morgane en petite fille énervée

Avant d’attaquer la compétition Danse avec les Stars, Clara Morgane s’est préparée physiquement : course, yoga… et heureusement. Pour le tango argentin qu’elle interprètera samedi soir avec son partenaire Maxime Dereymez, elle doit faire des figures quelque peu acrobatiques et sa souplesse acquise grâce au yoga l’aide beaucoup ! Pour découvrir sa performance avec son partenaire Maxime Dereymez, rendez-vous le 21 septembre pour le premier prime de Danse avec les Stars sur TF1.