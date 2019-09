DALS - Clara Morgane et Maxime Dereymez – Foxtrot – Bette Midler

Ce soir, Clara Morgane et Maxime Dereymez dansent un Foxtrot sur le titre « The Rose » de Bette Midler. L’objectif de cette soirée : rendre fière sa petite fille. Maman dévouée et aimante, elle veut profiter de cette deuxième danse pour exprimer d’une autre façon ce qu’elle ressent. La pression est double puisque la semaine dernière le couple de danseurs s’est hissé à la première place du classement ! Ont-il réussi ce nouveau défi ? Les juges ont-ils été séduits par cette interprétation ? Extrait de l’émission du 28 septembre 2019 de Danse avec les stars.

