Clément Rémiens et Denista Iknomova | I’m not scoobidoobidoo | Samba

Ce soir, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova danseront sur une Samba au rythme de Fat Dog : « I’m not a scoobidoobidoo ». La semaine dernière, le couple avait mis la barre haute en se hissant à la 3e place du classement avec 30 points. Comme a dit Jean-Marc Généreux : « Le lion a bouffé le poussin ». La pression est donc à son maximum ce soir. Pour tenter de convaincre une fois de plus le jury, Denitsa et Clément se sont donnés à fond lors des répétitions. Réussiront-ils une fois de plus à impressionner le jury ? Extrait de l’émission du samedi 27 octobre 2018 – Danse avec les stars 9.