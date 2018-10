Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova l Fête de trop l Contemporain l DALS 09

Cette nouvelle semaine de compétition s’annonce pleine d’émotions pour Clément Rémiens. Avec sa coach et partenaire, Denitsa Ikonomova, ils vont devoir danser un Contemporain. Une mise à nu pour notre acteur de « Demain nous appartient » qui devra faire partager ses sentiments enfouis au plus profond de lui. Leur prestation sera accompagnée d’un titre d’Eddy de Pretto : « Fête de trop ». La semaine dernière, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova étaient arrivés sixièmes dans le classement avec un total de 26 points. Ce soir, ils vont tout faire pour en mettre plein les yeux au jury. Vont-ils réussir le pari ? La réponse tout de suite en image. Extrait de l’émission du samedi 20 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9