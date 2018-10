Clément Remiens et Denitsa Ikonomova l Hit the road Jack l Charleston l DALS S09

Malgré un premier prime un peu difficile, Clément Remiens, l’acteur de « Demain nous appartient » et sa coach, Denitsa Ikonomova, vont devoir tout donner et se surpasser pour montrer aux juges qu’ils veulent à tout prix continuer l’aventure « Danse avec les stars » et qu’ils ont le potentiel pour arriver, pourquoi pas, en final. Pour en mettre plein les yeux au jury, les deux danseurs vont réaliser un Charleston sur un titre de Throttle : « Hit the road Jack ». Mais leur prestation devra être complétée avec un petit défi lancé par les juges : la figure spaguetti ! On se demande bien ce que ça peut être. La semaine dernière, Clément Remiens et Denitsa Ikonomova se trouvaient à la quatrième place avec 26 points. Ce soir, ils vont devoir tout donner pour remonter dans le classement. Alors, les juges seront-ils éblouis par la prestation de Clément Remiens et Denitsa Ikonomova ? Pour le savoir, il faut cliquer. - Extrait de l’émission du samedi 06 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9