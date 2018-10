Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova l I don’t wanna live forever l Rumba l DALS 09

Pour ce troisième prime de la compétition, Clément Rémiens, l’acteur de « Demain nous appartient », et sa coach, Denitsa Ikonomova, ont bien répété leur choré. Deuxièmes du classement avec un total de 66 points la semaine dernière, il faut absolument qu’ils continuent sur leur lancée. Le couple de danseurs a toutes ses chances et va pouvoir le prouver en dansant une Rumba sur un titre de Zayn et Taylor Swift : « I don’t wanna live forever ». Leur prestation va-t-elle être à la hauteur et les hisser à la première place ? - Extrait de l’émission du samedi 13 octobre 2018 – Danse avec les Stars 9