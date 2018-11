Clément Remiens et Denitsa Ikonomova | Another day of sun | Quickstep

Ce soir, Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova changent de registre. Ils danseront cette fois-ci sur la célèbre chanson du film Lalaland « Another day of sun ». Au classement la semaine dernière, le couple de danseurs est arrivé à la 4e place avec un total de 40 points. Pour ce sixième prime, Clément Rémiens doit sortir de sa zone de confort et se mettre en danger. Les jury ont-ils été convaincus par cette performance ? Extrait de l’émission du samedi 03 novembre 2018 – Danse avec les stars 9.