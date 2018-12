Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova | Hit the road Jack | Charleston

Deuxième prestation pour Clément Rémiens et Denitsa Ikonomova. Tout comme Iris Mittenaere, Clément Rémiens effectuera une prestation qu’il connaît déjà. Il a fait le choix du deuxième prime en réinterprétant un charleston sur le titre « Hit the orad Jack » de The Throttle. Une prestation significative pour lui puisqu'elle lui a permis de complètement lâcher prise. L’occasion pour le jury et les téléspectateurs d’évaluer son évolution au cours de cette aventure. Un retour en arrière réussi pour Clément et Denitsa ? Découvrez en images. Extrait de l’émission du 1er décembre 2018 – Danse avec les stars.